Sardegna: 4 indagati per il crollo Università di Cagliari, fra loro anche il rettore

20 luglio 2021

- Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il crollo dell'edificio che ospitava l'aula magna della Facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari avvenuto martedì notte. Si tratta del rettore Francesco Mola, Aldo Urru, direttore generale dell'ente; Antonella Sanna, dirigente del settore investimenti, manutenzione immobili e impianti; Agostino Ciro Giuliano Zirulia, responsabile del personale tecnico amministrativo. Le ipotesi di reato loro contestate sono crollo e il disastro colposo. I quattro, attualmente assistiti dal legale Simone Roggeri d'ufficio, potranno nominare avvocati di fiducia e incaricare un loro consulente di fiducia che segua i lavori dell'ingegnere Cristina Onnis, la consulente nominata dalla Procura per verificare quali siano state le reali cause del cedimento. (Rsc)