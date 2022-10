Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEPresentazione dei servizi, delle novità e dei progetti per l'anno scolastico 2022/2023 organizzati da Milano Ristorazione e Comune di Milano nelle refezioni scolastiche. Sono presenti la Vicesindaco e assessore all'Istruzione Anna Scavuzzo e il Presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo.Palazzo Marino, sala stampa "Franco Brigida" Piazza Scala, 2 (ore 11:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco della Città di Firenze Dario Nardella intervengono alla presentazione alla stampa della mostra "Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi", insieme all'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.Palazzo Reale, sala conferenze, piazza Duomo 14 (ore 12:30)Incontro "Beni confiscati ed economia civile", nell'ambito del Festival dei beni confiscati organizzato dal Comune di Milano. Intervengono, tra gli altri, Lamberto Bertolé, assessore al welfare e salute, Federica Della Casa di Opera in Fiore, don Massimo Mapelli di Caritas Ambrosiana e Tatiana Giannone, Referente nazionale di Libera per i beni confiscati.via Curtatone, 12 (ore 17)REGIONEIl presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, interviene in apertura dei lavori della terza giornata del terzo Forum regionale per lo sviluppo sostenibile. L'assessore all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, è presente nella sessione mattutina.Palazzo Lombardia, auditorium "Testori", Piazza città di Lombardia (ore 10)Conferenza stampa del Partito Democratico per illustrare una campagna sulle liste d'attesa in sanità. Partecipano il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione, Fabio Pizzul.Palazzo Pirelli, sala riunioni del 14° piano, via Filzi, 22 (ore 11:30)Nell'ambito del "Tour Imprese", l'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi visita alcune aziende sul territorio bergamasco e cremonese. Giornalisti, fotografi e cineoperatori potranno seguire tutte le tappe in agenda. Questi gli appuntamenti: Flamma Group, via Bedeschi, 22 Chignolo d'Isola/Bg (ore 11:30) Industria Dolciaria F.lli Quaranta, via Leonardo da Vinci 247 - Caravaggio/Bg (ore 14); Tav Vacuum Furnaces Spa, via dell'Industria 11 -Caravaggio/ Bg (ore 15:20); Nicro Spa, via I Maggio - Vailate, Cr (ore 16:45).L'assessore alle infrastrutture e mobilità, Claudia Maria Terzi, interviene alla tavola rotonda "Mobilità e infrastrutture" nell'ambito della terza giornata del terzo Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.Palazzo Lombardia, auditorium "Testori", Piazza città di Lombardia (ore 14:30)L'assessore alla sicurezza Romano La Russa è presente nella sessione pomeridiana "Pubblico e privato, per la sostenibilità e la sicurezza integrata dei territori" nell'ambito della terza giornata del terzo Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.Palazzo Lombardia, auditorium "Testori", Piazza città di Lombardia (ore 15)L'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, partecipa all'incontro pubblico "Le radici di una identità". Con i risultati e le prospettive alla conclusione del progetto emblematico maggiore del mandamento di Sondrio.cinema "Excelsior", via Cesare Battisti, 18 Sondrio (ore 20:30)VARIEEnergia Sos "Fattorie Italia da caro bollette" apre la mostra formaggi Made in Italy a rischio. Intervengono, tra gli altri: il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, il Vice presidente di Filiera Italia, Vincenzo GesmundoCentro Fiera Montichiari, Via Brescia, 129 Montichiari/Bs (ore 9:30)Inaugurazione di Expodetergo international, la manifestazione internazionale dedicata alla manutenzione dei tessili. Sono presenti: Melania Nichilo Rizzoli, assessore alla formazione e lavoro della Regione Lombardia; Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale Fiera Milano; Marco Sancassani, Presidente EXPOdetergo International; Giuseppe Conti, Presidente AssofornitoriFiera Milano, Rho – Pad. 3 (ore 11)Presentazione della Run For Inclusion. Intervengono: Jo Squillo, in qualità di moderatrice e Testimonial della Run For Inclusion; Layla Pavone, Coordinatrice Board innovazione tecnologica e trasformazione digitale Comune di Milano; Nazzarena Franco, CEO DHL Express Italy; Alessandro Talenti, CEO di Uniting GroupIstituto dei Ciechi, Sala Stoppani, Via Vivaio 7 (ore 11)Assemblea generale dei soci di Anima, "L'industria meccanica oggi per l'Italia di Domani. Intervengono: Marco Nocivelli, Presidente ANIMA Confindustria; Marco Fortis, Vicepresidente Fondazione Edison; Stefano Saglia, Componente del Collegio dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Arera; Enrico Bonacci, esperto della Segreteria tecnica del dipartimento energia del Ministero della transizione ecologica; Carlo Bonomi, Presidente Confindustria.Hotel Melia, via Masaccio, 19 (ore 11:30)Convegno di studi "Le cripto attività: un terreno di nuove opportunità e sfide". Intervengono, tra gli altri: Giorgio Gobbi, direttore della Banca d’Italia, sede di Milano; Ercole P. Pellicanò, Presidente Anspc; Antonio Laudati, sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; Piero Cipollone, vice direttore generale della Banca d’ItaliaBanca d’Italia, Via Moneta (ore 15) (Rem)