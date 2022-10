Vietnam: segretario generale Onu Guterres in visita oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sarà in visita in Vietnam oggi e domani (21 e 22 ottobre) su invito del presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc. Lo annuncia il ministero degli Esteri di Hanoi, sottolineando che la visita cade nel 45mo anniversario dell’adesione del Paese all’Onu. Guterres avrà colloqui con Phuc, col segretario generale del Partito comunista, Nguyen Phu Trong, col presidente dell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, Vuong Dinh Hue, e col primo ministro, Pham Minh Chinh. Tra i suoi impegni un incontro con gli studenti dell’Accademia diplomatica del Vietnam, insieme al ministro degli Esteri, Bui Thanh Son, e visite al Centro nazionale per le previsioni idro-meteorologiche (Nchmf), alla Green One United Nations House (Gounh), alla Cittadella imperiale di Thang Long e al Museo nazionale di storia. (segue) (Fim)