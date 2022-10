Vietnam: segretario generale Onu Guterres in visita oggi e domani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guterres arriverà dall’India, dove ha fatto tappa a Mumbai, nello Stato del Maharashtra, per rendere omaggio alle vittime degli attentati che colpirono la città il 26 novembre 2008 per poi spostarsi nello Stato del Gujarat. A Kevadiya, ha avuto un colloquio col primo ministro indiano, Narendra Modi, con cui, ha discusso delle politiche di Nuova Delhi in materia di clima e di questioni regionali e globali, tra le quali la guerra in Ucraina e l’imminente presidenza indiana del G20. Modi, alla presenza di Guterres, ha poi lanciato la Missione Life (“Lifestyle for Environment”), un’iniziativa volta a proteggere l’ambiente coinvolgendo la popolazione e agendo sulle abitudini quotidiane. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha concluso il suo viaggio visitando Modhera, il primo villaggio a energia solare del Paese. (Fim)