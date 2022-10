Molise: lunedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, convocato dal presidente Salvatore Toma, tornerà a riunirsi lunedì prossimo 24 ottobre alle ore 9:30. Nella prima parte della seduta l'Assemblea esaminerà una serie di documenti politici fra i quali quello riguardante la "Costituzione commissione per azioni di sostegno economico, di rilancio del territorio e contrasto allo spopolamento". Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo relativo alla "Convocazione di un tavolo tecnico di discussione per azioni di sostegno economico, di rilancio del territorio e contrasto allo spopolamento"; Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Cefaratti, Iorio e Romagnuolo sul "Mancato rinnovo del Ccnl del settore del trasporto pubblico locale su gomma"; ordine del giorno, a firma dl consigliere Fanelli, ad oggetto "Ius Scholae". Impegno al Presidente del Consiglio Regionale a partecipare al Parlamento la volontà del Consiglio Regionale del Molise per la rapida approvazione della proposta di legge di modifica delle norme sulla cittadinanza italiana". (segue) (Gru)