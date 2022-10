Tunisia: finora 456 candidati alle elezioni legislative, poche donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 456 domande di candidatura sono state presentate alla commissione elettorale in Tunisia per le elezioni legislative previste il 17 dicembre. Lo ha reso noto il portavoce della commissione, Mohamed Tlili Mansri in dichiarazione all'emittente radiofonica "Jawhara fm". L’apertura delle candidature è iniziata il 17 ottobre e proseguirà fino al 24 ottobre alle ore 18:00. Finora sono state ricevute solo cinque candidature nei distretti elettorali all'estero, mentre 451 domande sono state presentate nei distretti elettorali nazionale: solo 54 candidature sono state inoltrate dalle donne tunisine. La campagna elettorale partirà il 25 novembre e proseguirà fino al 15 dicembre 2022, a due giorni dal voto sul territorio nazionale. Le votazioni all'estero si svolgeranno il 15, 16 e 17 dicembre, mentre il 16 dicembre sarà il giorno del silenzio elettorale. Il giorno successivo, il 17 dicembre, si voterà in tutti i 161 distretti elettorali del Paese nordafricano. (segue) (Tut)