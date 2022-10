Veneto: entra nelle scuole il progetto di educazione finanziaria della Federazione delle Bcc del Nordest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Educashon", questo il nome scelto dalla Federazione delle Bcc del Nordest, composto dalla Banca Adria Colli Euganei, Banche Venete Riunite, Banca Prealpi SanBiagio, Banca del Veneto Centrale, Cortina Banca, per il progetto dedicato all'educazione finanziaria da portare nelle scuole. L'iniziativa, che si avvale del coordinamento e di una parte formativa di Irecoop veneto, Università di Padova e Feduf (Abi), è rivolta agli studenti del triennio delle superiori e si pone come scopo quello di "insegnare l'abc della finanza ai ragazzi perché siano consapevoli che il contesto sociale ed economico in rapida evoluzione, che si sta delineando, richiede un deciso innalzamento di conoscenze, competenze e attitudini in modo da potenziare la loro capacità". (Rev)