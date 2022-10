Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Per quanto riguarda le precipitazioni sui settori alpini e prealpini moderate o forti, inizialmente sparse, tra il pomeriggio e la sera tendenti a diffuse. Sui restanti settori sparse deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio o possibile temporale. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 12 e 16°C, massime tra 18 e 22°C.(Rem)