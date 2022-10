Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stato del cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni fino a tarda mattina su Alpi, Prealpi e alte pianure diffuse moderate o forti, altrove sparse deboli o localmente moderate. Dal pomeriggio in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori occidentali e in serata assenti salvo residue. Possibili anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime e massime in aumento. In Pianura minime intorno a 16°C, massime intorno a 24°C. (Rem)