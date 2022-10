Ucraina: intelligence britannica, improbabile ampio dispiegamento russo in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “improbabile” che la Russia abbia effettuato “effettivamente” un ampio dispiegamento di forze in Bielorussia. È quanto afferma il ministero della Difesa britannico nel rapporto di intelligence sulla situazione della guerra in Ucraina L'analisi tende quindi a ridimensionare il raggruppamento congiunto che sarebbe formato da 70 mila effettivi bielorussi e 15 mila russi. Per il ministero della Difesa britannico, “è improbabile” che la Russia possa schierare reparti “pronti al combattimento” di queste dimensioni, dato l'impegno in Ucraina. È, inoltre, “altamente probabile” che le Forze armate bielorusse abbiano “una capacità minima di intraprendere operazioni complesse”. (Geb)