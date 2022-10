Algeria: premier Benabderrahame supervisiona lancio piattaforma digitale per investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Algeria, Aymen Benabderrahmane, ha supervisionato ieri, ad Algeri, il lancio della prima piattaforma digitale per gli investitori che guiderà, accompagnerà e seguirà gli investimenti sin dalla loro registrazione. Il sito web d’informazione “Algerie maintenant” riferisce che il lancio della piattaforma online è avvenuto in occasione dell'inaugurazione della sede Agenzia algerina della promozione dell'investimento (Andi) e dello Sportello unico dedicato ai grandi progetti e agli investimenti esteri e altri sportelli unici decentrati. La piattaforma digitale consentirà, inoltre, di accelerare l'esame delle domande degli investitori, permettendo al contempo agli investitori di seguire l'andamento delle loro pratiche da remoto. La nuova Andi opererà in coordinamento con le amministrazioni ed organismi interessati e in raccordo con le rappresentanze diplomatiche e consolari algerine all'estero. L’agenzia ha il compito di informare e sensibilizzare il mondo degli affari, assicurare la gestione della piattaforma digitale dedicata all'investitore, registrare e studiare le richieste di investimento e accompagnare l'investitore nell'adempimento delle formalità legate al suo investimento. (Ala)