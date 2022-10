Energia: Spagna, ministra Ribera auspica di finanziare maggior parte di BarMar con i fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato che il corridoio di idrogeno verde BarMar che collegherà Barcellona e Marsiglia ha un carattere europeo l'intenzione della Spagna è che ci sia un finanziamento comunitario che copra la maggior parte del progetto. Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, in un'intervista a "Catalunya Ràdio", nel commentare l'accordo raggiunto ieri da Madrid, Parigi e Lisbona sul Corridoio verde che ha sostituito il progetto iniziale del gasdotto Midcat. Ribera ha elogiato la "vocazione europea e solidale" della nuova infrastruttura e ha celebrato il fatto che essa consente di "diversificare" l'ingresso della materia prima energetica e che avrà una lunga durata, essendo progettata per trasportare idrogeno. In merito alla durata dei lavori, Ribera ha spiegato che la questione dovrà essere analizzata a breve, ma secondo le prime stime potrebbero volerci "dai cinque ai sette anni", chiarendo che la costruzione non inizierà immediatamente dato che devono essere definiti nel dettaglio oltre al progetto anche i permessi di valutazione dell'impatto ambientale e il finanziamento. Secondo Ribera, con questo accordo la Spagna "acquista peso" nella mappa energetica europea e anticipa un investimento di cui il Paese avrebbe avuto bisogno.(Spm)