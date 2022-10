Rifiuti: Diaco (M5s), d'accordo con Cgil Roma, termovalorizzatore è obsoleto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del M5s, Daniele Diaco, si dice concorde con la posizione di contrarietà della Cgil rispetto al termovalorizzatore di Roma. In una nota Diaco spiega: "Soldi pubblici spesi nel peggiore dei modi per un'opera monstre che non si sa se e quando verrà mai realizzata. Ora anche il sindacato Cgil, notoriamente vicino per posizioni politico-ideologiche al Partito democratico, attacca il sindaco Gualtieri sull'inceneritore e i pesanti dubbi scaturiti in queste ore riguardo all'acquisto dei terreni a Santa Palomba da parte di Ama. Siamo pienamente d'accordo con la Cgil, e lo abbiamo ribadito ampiamente in ogni sede, quando sostiene che l'inceneritore è una tecnologia inquinante e ormai superata, che rende l'impianto già obsoleto nel momento stesso della sua messa in funzione. Una soluzione che non incentiva né la raccolta differenziata né l'economia circolare tanto sbandierate dalla giunta Gualtieri e che ha un impatto ambientale non trascurabile, tenuto conto delle 600.000 e passa tonnellate del mostro inceneritore". (Rer)