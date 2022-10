Marocco: tasso inflazione continua a salire e raggiunge l'8,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo è aumentato in Marocco all'8,3 per cento su base annua, registrando un aumento dell’un per cento su base mensile a settembre. Lo ha annunciato l’Alto commissariato per la pianificazione del Marocco. L’aumento è stato trainato principalmente dalla crescita dei prezzi dei generi alimentari aumentati del 14,7 per cento, mentre i prodotti non alimentari hanno registrato aumenti pari al 4,4 per cento. (Res)