Algeria: ministro Mujaheddin riceve ambasciatore palestinese, focus su dichiarazione riconciliazione

- Il ministro dei Mujaheddin dell'Algeria, Laid Rabiqa, ha ricevuto ieri, l'ambasciatore palestinese Fayez Mohamed Abu Aita, per discutere in merito all’iniziativa di riunificazione tra i gruppi palestinesi che ha portato alla firma della Dichiarazione di Algeri. Lo ha riferito il ministero dei Mujaheddin algerino in un comunicato stampa. Secondo quanto si legge nella nota le parti "hanno discusso durante l'incontro delle storiche relazioni fraterne che legano i popoli algerino e palestinese”. Nel colloquio, l’ambasciatore Abu Aita ha elogiato le posizioni ferme dell'Algeria nei confronti della causa palestinese" e l'iniziativa del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, per la riunificazione delle fazioni palestinesi. Da parte sua, il ministro dei Mujaheddin ha affermato che "l'unità della Palestina rappresenta la volontà di tutti gli algerini, della leadership e del popolo" e ha espresso la disponibilità dell’Algeria a cooperare in settori di interesse comune. (Ala)