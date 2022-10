Algeria: fonti stampa, molti leader arabi confermano partecipazione al vertice del primo novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi leader dei Paesi del Medio Oriente e Nord Africa hanno confermato la loro partecipazione al vertice della Lega araba che si terrà ad Algeri il prossimo primo novembre. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Algerie Maintenant”, al vertice prenderanno parte (non è è specificato se in presenza o da remoto) tra gli altri anche il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohamed bin Salman, l’emiro del Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, il principe ereditario del Kuwait Mishal al Ahmad al Jaber Al Sabah, il re di Giordania Abdallah II, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, l’emiro di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum e anche il re del Marocco Mohammed VI. Secondo quanto riferito da fonti algerine, al vertice dovrebbe partecipare anche il re del Marocco Mohammed VI la cui visita, se confermata, avviene nel pieno della crisi tra Rabat e Algeri che ha portato nell’agosto del 2021 all’interruzione delle relazioni diplomatiche. Quella di Mohammed VI sarebbe la prima visita in Algeria dal marzo 2005. (Ala)