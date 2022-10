Marocco: ministro Esteri critica accoglienza in Sudafrica del leader Fronte Polisario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha criticato l’accoglienza riservata al leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, in Sudafrica. In una conferenza stampa congiunta con l’omologa belga, Hadja Lahbib, Bourita ha spiegato che Rabat "continuerà a difendere i suoi interessi, soprattutto perché questa (accoglienza) danneggia le relazioni bilaterali, soprattutto in alcuni aspetti economici". Da parte sua, il ministro degli Esteri belga Hadja Lahbib ha affermato che il suo Paese "considera il piano di autonomia presentato dal Marocco nel 2007 come uno sforzo serio e credibile e una buona base per una soluzione accettabile" della questione del Sahara Occidentale. (Res)