Taiwan: ministero Esteri, cooperazione con Usa su sicurezza rimane “solida”

- Gli Stati Uniti attribuiscono “grande importanza alle esigenze di difesa espresse da Taiwan” e la cooperazione intrattenuta dalle parti in materia di sicurezza rimane “solida”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Affari esteri di Taipei, Joanne Ou, durante la conferenza stampa odierna. Ou si è così espressa dopo le indiscrezioni di stampa che presentano Washington e Taipei impegnate in un dialogo per la coproduzione di armi, al momento non confermato dal ministero taiwanese. La portavoce ha tuttavia chiarito che l’amministrazione del presidente Joe Biden ha normalizzato la vendita di armi a Taipei e che le parti hanno discusso approfonditamente dello sviluppo di capacità di guerra asimmetrica. Taiwan rimane determinata a collaborare con gli Stati Uniti e a difendersi in risposta all’espansione militare della Cina e al suo “comportamento provocatorio”, ha aggiunto Ou. (segue) (Cip)