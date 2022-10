Vietnam: Paese al quintultimo posto mondiale per libertà di accesso a Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam è tra gli ultimi Paesi al mondo in termini di libertà su Internet. Il Paese figura al quintultimo posto nella graduatoria "Freedom on the Net 2022" pubblicata dall'organizzazione non profit Freedom House con sede a New York, che prende in analisi 70 differenti Paesi. Il Vietnam, in particolare, ha ricevuto nel rapporto un punteggio di 22 su 100, ottenendo punteggi particolarmente bassi in termini di "ostacoli all'accesso", "limitazioni al contenuto" e "violazioni dei diritti degli utenti". Col suo punteggio, invariato rispetto allo scorso anno, il Vietnam supera nella graduatoria solamente Cina, Myanmar, Iran e Cuba. (Fim)