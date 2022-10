Malesia: elezioni anticipate, Anwar Ibrahim candidato premier dei progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anwar Ibrahim è stato ufficialmente nominato candidato alla carica di primo ministro della Malesia della coalizione di partiti progressisti Pakatan Harapan ("Patto della speranza"), in vista delle elezioni generali in programma in quel Paese il 19 novembre. Lo storico leader dell'opposizione malesiana, oggi 75enne, concorrerà tra gli altri con il primo ministro uscente Ismail Sabri Yaakob, candidato della coalizione conservatrice Barisan Nasional (Bn). Anwar, che durante le elezioni del 2018 si trovava in carcere con l'accusa di sodomia, avrebbe dovuto rilevare dall'ex premier Mahathir Mohamad la guida del governo progressista eletto quell'anno; prima che il passaggio di consegne si concretizzasse, però, una crisi di governo aprì la stagione di instabilità politica che è culminata nell'avvicendamento di altri due premier di orientamento conservatore, e nello scioglimento del parlamento da parte di Ismail la scorsa settimana. (segue) (Fim)