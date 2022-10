Malesia: elezioni anticipate, Anwar Ibrahim candidato premier dei progressisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente della Malesia ha rivolto un avvertimento al suo partito, l'Organizzazione nazionale dei malay uniti, e alla coalizione Barisan Nasional ("Fronte nazionale", Bn), affermando per la storica formazione politica conservatrice è finita l'era delle vittorie elettorali facili. A poche settimane dalle elezioni politiche anticipate, che lo stesso premier ha innescato sciogliendo il parlamento sotto le pressioni del suo stesso partito, Ismail ha ammonito che "i tempi stanno cambiando. Le ultime elezioni generali ci hanno mostrato che limitarsi alla fiducia di vincere facilmente e con ampi margini non basta più". Ismail si riferiva alle vittorie del 2018, culminate in una vittoria delle forze progressiste per la prima volta dall'indipendenza del Paese. Il governo progressista durò solo due anni, cui è seguita una fase di instabilità durante la quale quattro diversi primi ministri si sono avvicendati alla guida del governo. "Dobbiamo assicurarci che Bn divenga il soggetto dominante del nuovo governo. Se Bn vincerà solo 30 o 40 seggi, non saremo in grado di controllare l'esecutivo", ha dichiarato il premier. La Commissione elettorale della Malesia dovrebbe annunciare la data delle elezioni anticipate entro la fine di questa settimana. (segue) (Fim)