Medio Oriente: ministero Salute palestinese, un morto e tre feriti in operazione Israele a Jenin

- Un palestinese è morto e altri tre sono rimasti feriti in seguito ad un’operazione compiuta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa “Wafa”. Salah Briki, 19 anni, è morto per una ferita d’arma da fuoco al collo. Secondo fonti citate dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, gli scontri sarebbero scoppiati al momento dell'arrivo delle Idf a Jenin. Il ministero palestinese ha fatto sapere che tre persone sarebbero rimaste ferite. Non si placa, quindi, l’ondata di tensione in Cisgiordania. (Res)