Corea del Sud: indice prezzi alla produzione accelera a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei beni e dei servizi scambiati dalle aziende della Corea del Sud sono aumentati il mese scorso per effetto dell'incremento dei prezzi di energia e gas naturale. Lo certificano i dati pubblicati oggi dalla Banca di Corea, secondo cui l'indice dei prezzi alla produzione in quel Paese è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente. I prezzi alla produzione di elettricità, gas naturale e acqua potabile, in particolare, hanno registrato a settembre un incremento del 2,5 per cento su base mensile. (segue) (Git)