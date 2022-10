Imprese: compagnie giapponesi e thailandesi discutono cooperazione per la decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti di grandi aziende giapponesi e thailandesi, incluse Toyota Motor e Ptt, si sono incontrati ieri a Bangkok per discutere opportunità di cooperazione nel campo delle tecnologie per la decarbonizzazione, come l'idrogeno e l'elettromobilità. Circa 15 aziende hanno preso parte al primo Forum aziendale per il dialogo sulle politiche energetiche Giappone-Thailandia; altre compagnie presenti all'evento sono state Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi e Toshiba, oltre all'Autorità per la generazione di energia della Thailandia e alla compagnia mineraria thailandese Banpu. (Git)