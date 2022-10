Italia-Regno Unito: "Financial Times", "Britaly? Vi piacerebbe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'infelice paragone apparso sulla copertina del settimanale britannico "The Economist" in cui, usando vecchi stereotipi, si accomuna l'instabilità politica del Regno Unito a quella in Italia, potrebbe essere quasi un auspicio per Londra. È quanto si legge in un editoriale del "Financial Times", secondo cui da tempo Regno Unito e Italia sono Paesi che vengono messi sullo stesso piano per il rendimento dei loro titoli obbligazionari. Tuttavia, ricorda il quotidiano, la dissolutezza fiscale è stata una realtà che ha contrassegnato molto più il Regno Unito che non l'Italia negli ultimi vent'anni. I gilt britannici (i titoli di Stato) sono crollati dopo gli annunci fiscali del mese scorso, agitando i mercati, e questo mentre in Italia il nuovo governo che si appresta a ottenere l'incarico non dovrà pagare gli interessi sul debito, una consuetudine che proseguiva da almeno due decenni. L'esatto opposto della situazione del Regno Unito. Senza il pagamento degli interessi sul debito pubblico, l'Italia ha registrato un avanzo di bilancio simile a quello della Germania e mostrato una "frugalità" maggiore non solo di quella vista a Londra ma anche della media dei Paesi industrializzati. (Rel)