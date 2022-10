Ucraina: Corea del Nord seleziona lavoratori che parteciperanno a ricostruzione territori occupati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento potrebbe avvenire in treno o in aereo sino a Vladivostok, su voli della compagnia aerea nordcoreana Air Koryo; in alternativa, i lavoratori potrebbero essere trasferiti a Mosca o San Pietroburgo attraverso Pechino. Secondo la fonte, Russia, Cina e Corea del Nord avrebbero concordato che il trasferimento dei lavoratori verso le aree occupate "non costituirebbe una violazione delle sanzioni", nonostante la Risoluzione 2397 adottata a dicembre 2017 dal Consiglio di sicurezza Onu, che vieta l'invio di lavoratori nordcoreani all'estero. Infine, "Daily NK" sostiene che la maggior parte dei lavoratori che si sono offerti volontari provengono dalle province più povere della Corea del Nord, e sono disposti a causa delle loro condizioni di vita estremamente disagevoli a lavorare in contesti di rischio e rinunciando a quote consistenti dei loro introiti, che le autorità nordcoreane esigono sotto forma di "fondi di lealtà". (Git)