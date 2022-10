Economia: Franco, il punto fondamentale è uscire da questa lunghissima stagnazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiuso l'anno scorso con una crescita del 6,7 per cento, superiore a quella che noi stessi ci aspettavamo — spiega il ministro dell'Economia uscente Daniele Franco al "Corriere della Sera" —. II primo semestre del 2022 si è chiuso con una crescita acquisita del 3,6 per cento. Abbiamo ridotto l'incidenza del debito sul Pil dal 154,9 per cento del 2020 al 150,3 del 2021 e ci aspettiamo che scenda ulteriormente al 145,4 alla fine di quest'anno: un calo di quasi dieci punti in due anni. Siamo nati come governo in un contesto di emergenza e grandi aspettative. Per sostenere un'economia in recessione a causa del Covid abbiamo effettuato interventi per 70 miliardi in pochi mesi". "In parallelo - continua - avevamo due mesi e mezzo per completare il Piano nazionale (Pnrr); siamo riusciti a farlo ed è stato valutato positivamente dalla Commissione. Un test sull'efficacia degli interventi in pandemia è rappresentato dai settori chiusi per i lockdown e la caduta dei flussi internazionali, per esempio il turismo. Quest'anno sono tornati a essere pienamente operativi. Evidentemente quegli interventi hanno aiutato a preservare le imprese". Poi è subentrata l'emergenza energia. "I primi provvedimenti sono del secondo trimestre 2021. Gli interventi sono stati via via rafforzati e supereranno alla fine di quest'anno i 60 miliardi. Lo Stato non può farsi carico del 100 per cento dell'aumento dei costi: la situazione di molte famiglie e imprese resta difficile. Però siamo riusciti a contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi, soprattutto sulle famiglie più disagiate. Nel frattempo abbiamo riempito il 94 per cento degli stoccaggi, stanziando 4 miliardi di fondi pubblici per comprare gas". (segue) (Res)