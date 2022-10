Economia: Franco, il punto fondamentale è uscire da questa lunghissima stagnazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Si direbbe che il governo non abbia fatto altro che gestire emergenze: "E' così, ma senza perdere di vista che il problema principale del Paese è strutturale. Cresciamo poco da un quarto di secolo, meno del resto dell'area euro. Guardiamo il Pil pro-capite da metà degli anni 90 al 2019: l'area euro, senza l'Italia, è cresciuta come gli Stati Uniti. Il punto fondamentale per noi è uscire da questa lunghissima stagnazione, anche grazie ai 191,5 miliardi del Pnrr a cui abbiamo associato un fondo complementare da 30,6 miliardi. Ma le risorse del Piano e il suo orizzonte temporale da soli non bastano. Per questo nella scorsa legge di bilancio abbiamo stanziato altri 94 miliardi per investimenti, tanto che al momento abbiamo oltre 600 miliardi di risorse pubbliche per investimenti, tra fondi nazionali ed europei, da qui ai prossimi 15 anni. E' una cifra senza precedenti". Sembra che il suo successore sarà Giancarlo Giorgetti: "Lo conosco da parecchi anni e credo sarebbe adattissimo. È stato presidente della commissione Bilancio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico. Con lui abbiamo lavorato fianco a fianco in questi venti mesi. Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo. Farà certamente bene", ha concluso Franco. (Res)