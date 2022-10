FI: Tajani sull'audio di Berlusconi, vendetta di chi non è stato eletto.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vendetta. Magari di chi non è stato eletto". Antonio Tajani allarga le braccia. Sull'aereo che lo porta a Bruxelles per partecipare al vertice del Ppe che precede il Consiglio europeo cerca di ridimensionare l'impatto degli audio di Berlusconi su Putin e l'Ucraina. Sa bene però che l'argomento principale del summit con i leader popolari sarà il "caso Italia". E anche che a farne le spese potrebbe essere la sua candidatura al ministero degli Esteri. "Io però - premette in una intervista a "Repubblica" - non ho mai chiesto niente, è inutile agitarsi. Se si pensa che io possa essere utile, faccio il ministro. Altrimenti posso anche non fare niente. Decide Berlusconi". Resta il fatto che la vicenda è preoccupante. Il coordinatore forzista dubita però che ci sia stata una vera regia. Esclude che sia stata una scelta del Cavaliere: "Quelle frasi, rese pubbliche, hanno danneggiato in primo luogo lui". E non crede nemmeno che sia stata opera di Licia Ronzulli per colpire Meloni e lo stesso Tajani: "Mi sembra difficile. E poi per quale motivo? Non ci credo". (segue) (Res)