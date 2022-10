Governo: Tajani, se posso essere utile farò il ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se sono preoccupato? E' inutile agitarsi, se Giorgia Meloni e il capo dello Stato pensano che io possa essere utile al Paese, allora farò il ministro degli Esteri, diversamente non farò nulla". Lo ha detto in una intervista alla "Stampa" Antonio Tajani, costretto dopo le improvvide dichiarazioni del presidente Berlusconi a precipitarsi alla riunione del Partito popolare europeo per rassicurare sulla fede atlantista del governo che verrà. "Ho già due appuntamenti fissati con Manfred Weber e Roberta Metsola (rispettivamente capogruppo dei Popolari e presidente del Parlamento). Conto di vedere anche Ursula von der Leyen". Tajani, già giornalista, due volte commissario europeo e presidente del Parlamento è in effetti il garante in Europa per il Cavaliere. Si sforza di apparire distaccato, benché le dichiarazioni dell'anziano leader rischino di costargli il posto alla Farnesina. C'è chi - lo fa ad esempio Giuseppe Conte - sostiene che dopo l'accaduto Forza Italia non possa più esprimere quella poltrona. "In quella sala di Palazzo Madama c'erano almeno cento persone. Deputati, assistenti, e chissà chi altro. A diffondere quegli audio può essere stato chiunque, ho l'impressione che qualcuno abbia voluto vendicarsi, magari perché non eletto", replica Tajani. (segue) (Res)