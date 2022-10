Governo: Tajani, se posso essere utile farò il ministro degli Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore di Forza Italia non prende sul serio né l'ipotesi della volontà di Berlusconi di creare scompiglio, né di un gesto da parte di Licia Ronzulli, esclusa dalla lista dei ministri e ostile al gruppo delle colombe del partito. "Quelle frasi proposte in quel modo hanno danneggiato in primo luogo il presidente Berlusconi, tutti sanno quel che pensa su Putin e la guerra, e questo anche perché è convinto che se lui e Angela Merkel fossero stati coinvolti in una trattativa di pace forse sarebbero riusciti a fermare le ostilità. L'ho sentito al telefono, a lungo, ed è molto dispiaciuto per quel che è accaduto". "Stamattina (ieri per chi legge), - aggiunge - su mandato di Berlusconi, spiegherò che si è trattato di un grande equivoco". Un equivoco che, a suo dire, non rallenterà i tempi delle decisioni di Giorgia Meloni: "Se anche venisse meno il mio nome, non credo Meloni riaprirebbe la trattativa. Si presenterà al capo dello Stato con la sua lista di ministri". L'importante è che "il governo parta, perché la gente ha ben altri problemi da affrontare", ha concluso Tajani. (Res)