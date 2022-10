Ucraina: neo vicepresidente Camera Mulè, mai cambiato idea sull'attacco criminale della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i distinguo che vengono continuamente proposti sulle responsabilità della guerra e sulle proposte di pace non fanno che confondere l'opinione pubblica. "La parola definitiva - spiega al "Giornale" il neo vicepresidente Camera Mulè - l'ha detta Manfred Weber incontrando Antonio Tajani. Al quale il presidente del Ppe ha riconosciuto che la posizione di Forza Italia nei confronti del conflitto tra Russia Ucraina è sempre stata 'cristallina'. Questo ulteriormente leva dal tavolo una strumentalizzazione evidente che è stata fatta in cui c'è molto poco di politico e moltissimo legato alla disinformazione. L'Ucraina è un Paese violato e si trova nella condizione di difendersi da un'invasione". "La forza di intervento nei confronti della Russia - continua - risiede nella fermezza delle azioni condivise da parte della Nato e di tutti i Paesi che hanno risposto al grido di dolore dell'Ucraina. Da una parte una fermezza legata alle misure di natura militare e umanitaria e dall'altra l'ossessione che tutti condividiamo di cercare una via diplomatica attivando tutti i canali possibili (anche con Cina, e Turchia)". I raid che hanno colpito in tutti questi mesi i civili ucraini possono definire chi li ha ordinati, quindi Putin, un criminale di guerra: "Quando si colpiscono deliberatamente degli obiettivi civili e non militari si entra in un'orbita che nulla ha a che fare con il conflitto militare e che porta ad applicare la legge penale che si applica in tempo di guerra. In Ucraina di questi atti criminosi ne sono stati compiuti già troppi". (segue) (Res)