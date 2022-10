Ucraina: neo vicepresidente Camera Mulè, mai cambiato idea sull'attacco criminale della Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo che si appresta a nascere lavorerà in continuità con quello Draghi: "Il governo Draghi ha applicato una politica che è diretta emanazione di quei valori a cui è ancora Forza Italia. Quei valori saranno sicuramente trasfusi in perfetta continuità nel nuovo esecutivo". Quindi una continuità "dovrà esserci. Anche perché i governi non possono agire in controtendenza soprattutto in questo caso, nel quale non ci sono sul tavolo interessi nazionali ma un interesse superiore che è quello dei principi e dei valori di civiltà. Insomma questa non è una guerra contro l'Ucraina ma contro l'Europa". Molti parlano di rottura tra Meloni e Berlusconi proprio su questi principi e valori: "Non c'è alcuna rottura. Al contrario c'è la ricerca di arrivare al più presto alla definizione di un governo che metta l'Italia in sicurezza rispetto a tutte le emergenze. La posizione di Forza Italia dal punto di vista dell'Alleanza atlantica e del ruolo dell'Europa non è mai stata messa in discussione", ha concluso Mulè. (Res)