Corea del Nord: capi forze armate Usa, Corea del Sud e Giappone esprimono unità (2)

- La Corea del Nord prosegue i lanci di proiettili d'artiglieria nelle "zone cuscinetto" in prossimità del confine marittimo di fatto tra le due Coree. Lo ha riferito ieri lo stato maggiore congiunto delle forze armate sudcoreane, secondo cui l'Esercito nordcoreano ha lanciato oltre 900 proiettili d'artiglieria di diverso calibro e tipologia dallo scorso venerdì 14 ottobre. Nei giorni scorsi Pyongyang ha puntato l'indice contro le esercitazioni militari intraprese dalla Corea del Sud, definendo le manovre d'artiglieria un "avvertimento" e una "rappresaglia" nei confronti di Seul. Un comunicato dello stato maggiore dell'Armata del popolo coreano riferisce che l'Esercito ha adottato "potenti contromisure militari" alle esercitazioni sudcoreane. Un portavoce dello stato maggiore ha inoltre intimato a Seul di interrompere immediatamente le "sconsiderate provocazioni" nella Penisola coreana, secondo un comunicato in lingua inglese rilanciato dall'Agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". (segue) (Was)