Corea del Nord: capi forze armate Usa, Corea del Sud e Giappone esprimono unità (3)

- Le forze armate della Corea del Sud hanno intrapreso lunedì l’annuale esercitazione Hoguk, tesa a rafforzare la capacità di risposta a minacce balistiche e nucleari della Corea del Nord. Lo ha confermato il ministero della Difesa sudcoreano, secondo cui l’esercitazione proseguirà sino a sabato 22 ottobre. Si tratta dell’ultima di una serie di manovre militari intraprese da Seul nelle ultime settimane, anche in coordinamento con le forze armate statunitensi e giapponesi, in risposta al ripetuto lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord. Secondo indiscrezioni della stampa sudcoreana, Seul si aspetta che il Nord possa condurre a breve il suo settimo test nucleare. (segue) (Was)