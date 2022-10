Corea del Nord: capi forze armate Usa, Corea del Sud e Giappone esprimono unità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti anonime della Difesa sudcoreana, Corea del Sud e Stati Uniti condurranno esercitazioni aeree congiunte su vasta scala con l’impiego di cacciabombardieri stealth F-35 a partire dalla fine di questo mese. La manovra avrà inizio il 31 ottobre e si protrarrà sino al 4 novembre. La Corea del Sud mobilizzerà in tutto ben 140 aerei da combattimento, inclusi F-35A, F-15 e KF-16. Gli Stati Uniti, invece, intendono mobilitare un centinaio di aerei da combattimento, inclusi cacciabombardieri F-35B – la versione a decollo corto e atterraggio verticale del velivolo – di stanza in Giappone. Tramite la manovra, Corea del Sud e Stati Uniti intendono rafforzare ulteriormente la deterrenza nei confronti della Corea del Nord, che Seul e Washington temono possa condurre un test nucleare nell’intervallo tra la fine del Congresso nazionale del Partito comunista cinese e le elezioni di medio termine negli Usa, l’8 novembre. (segue) (Was)