Corea del Nord: capi forze armate Usa, Corea del Sud e Giappone esprimono unità (5)

- Il viceministro della Difesa della Corea del Sud, Shin Beom-chul, ha dichiarato la scorsa settimana che la Corea del Nord potrebbe decidere di effettuare due o tre test nucleari consecutivi nell’ambito del suo programma teso allo sviluppo di armi nucleari tattiche. “Se il Nord tenterà di collaudare ordigni nucleari tattici da installare sui missili che ha recentemente sviluppato, dovrà prepararsi ad un certo livello tecnologico”, ha spiegato il viceministro. “Potrebbero essere effettuati due o tre test consecutivi, e non soltanto uno”, ha aggiunto il funzionario, ribadendo che è difficile prevedere quanto Pyongyang deciderà di procedere in tal senso. (segue) (Was)