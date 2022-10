Giappone: inflazione al consumo ai massimi da 8 anni, aumenti record per i beni alimentari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze giapponese, Shunichi Suzuki, ha ribadito martedì 18 ottobre che il Giappone è pronto ad assumere misure "appropriate" per contrastare la volatilità dello yen sui mercati internazionali dei cambi. Tokyo è già intervenuta direttamente sul mercato forex il mese scorso, e gli investitori non escludono nuove operazioni analoghe in risposta alle pressioni speculative contro la valuta giapponese. Suzuki ha ribadito la scorsa settimana la determinazione del governo e della Banca del Giappone ad agire contro l'eccessiva volatilità dello yen: "Stiamo osservando da vicino gli sviluppi del mercato con un senso di accresciuta vigilanza. Assumeremo passi appropriati contro la volatilità eccessiva", ha dichiarato il ministro durante una conferenza stampa a margine dell'incontro con gli omologhi del G20 a Washington. Suzuki ha dichiarato che l'eccessiva volatilità effetto delle speculazioni degli investitori "non può essere tollerata". Il governatore della BoJ, che ha partecipato alla medesima conferenza stampa, ha riaffermato la necessità di mantenere invariata la politica monetaria ultra-espansiva della banca centrale. (segue) (Git)