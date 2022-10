Malesia: elezioni anticipate, autorità temono rischio alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni anticipate in programma in Malesia il 19 novembre rischiano di coincidere con alluvioni in diverse parti del Paese. E' l'avvertimento giunto dal dipartimento di meteorologia malesiano, secondo cui l'annuale stagione dei monsoni inizierà a metà novembre e rischia di essere particolarmente violenta. Il vicedirettore del dipartimento, Hashim Anip, aveva già rivolto un avvertimento in merito alle elezioni anticipate lo scorso 6 ottobre: "Non incoraggiamo a organizzare le elezioni in questo momento. Perché assumerci un rischio mentre affrontiamo i monsoni, che sappiamo possono portare a inondazioni?". Negli ultimi anni la stagione dei monsoni ha causato alluvioni e allagamenti in diverse parti della Malesia; le ultime alluvioni, superate dal Paese lo scorso gennaio, sono costate la vita a 54 persone e hanno causato danni per 1,8 miliardi di dollari, arrivando a causare oltre 70mila sfollati lo scorso dicembre. (segue) (Fim)