Uruguay: governo trasmette al Parlamento riforma per innalzare età pensione

- Il governo dell'Uruguay ha approvato una trasmesso al parlamento una riforma per innalzare l'età pensionabile. Il progetto il legge, che verrà discusso oggi in aula, fissa l'eta minima per il ritiro dal lavoro dai 63 ai 65 anni, a seconda della data di nascita e dalla quantità di contributi pagati dalla persona. L'obiettivo della riforma, riporta il quotidiano "El Observador", è quello di "assicurare a tutti gli uruguaiani un sistema previdenziale più giusto, solido e sostenibile". Fonti di governo spiegano che si tratta di un "atto di responsabilità, pur se impopolare". Il Paese, sottolinea una nota del consiglio dei ministri, soffre una caduta delle nascite e la riforma di un sistema già obsoleto è necessaria per evitare una "spesa incontrollabile" e permettere ai prossimi governanti di stanziare riforme per le fasce più deboli della società. (Abu)