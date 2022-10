Pacifico: Australia accantonerà 29 milioni di dollari per invio polizia nelle Isole Salomone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Isole Salomone "non metteranno in pericolo" il Paese consentendo l'apertura nell'arcipelago di una base navale cinese. Lo ha assicurato il primo ministro Manasseh Sogavare all'omologo dell'Australia, Anthony Albanese, nel corso della sua prima visita a Canberra, all'inizio di ottobre. Parole che sembrano aver disinnescato i timori dell'Australia, degli Stati Uniti e di altri Paesi della regione rispetto al patto di sicurezza firmato da Honiara con Pechino la scorsa primavera. In conferenza stampa, Sogavare ha ribadito che "le Isole Salomone non saranno mai utilizzate per la realizzazione di installazioni militari straniere, perché non è nell'interesse della loro gente". (segue) (Res)