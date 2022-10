Pacifico: Australia accantonerà 29 milioni di dollari per invio polizia nelle Isole Salomone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo del mio governo - ha aggiunto Sogavare - è di salvaguardare il futuro delle Isole Salomone e della loro popolazione, di non mettere in pericolo il Paese e i suoi cittadini, né la sicurezza di altri Paesi del Pacifico". Al termine della conferenza stampa, i due leader hanno anche fatto diramare un comunicato congiunto nel quale "confermano gli impegni in materia di sicurezza regionale". Honiara ha però ribadito di non voler rinunciare all'accordo sottoscritto con la Cina, e il 12 ottobre scorso un gruppo di 32 agenti di polizia delle Isole Salomone è volato in Cina per seguire un programma di addestramento e per "migliorare la propria comprensione della cultura cinese". I 32 poliziotti dello Stato insulare del Pacifico verranno collocati in diverse stazioni di polizia della Cina, dove si tratterranno per un mese. (Res)