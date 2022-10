Usa: elezioni medio termine, per senatore Scott i Repubblicani possono puntare a 55 seggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un primo momento di calo, i prezzi della benzina sono infatti tornati a salire, e la volatilità sui mercati è stata ulteriormente acuita dalla recente decisione dei Paesi appartenenti al cartello Opec+, i quali hanno annunciato un taglio alla produzione di petrolio pari a due milioni di barili al giorno. Inoltre, il lievissimo calo che ha interessato il tasso d'inflazione, che a settembre si è attestato a 8,2 punti percentuali contro gli 8,3 di agosto, non ha indotto la Federal Reserve ad assumere un atteggiamento meno aggressivo nel tentativo di abbassare i prezzi al consumo. Sempre a settembre, la Fed ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,75 per cento (il terzo consecutivo), portando il dato di riferimento tra il 3 e il 3,25 per cento. L’istituto ha anche ribadito che questo approccio continuerà fino a che il tasso d'inflazione non sarà riportato entro la soglia del due per cento, e che nuovi rialzi potrebbero essere decisi da qui alla fine del 2022. (segue) (Was)