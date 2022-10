Usa: elezioni medio termine, per senatore Scott i Repubblicani possono puntare a 55 seggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste condizioni hanno fatto venir meno il sostegno nei confronti dei Democratici e del governo federale in una serie di Stati, generando impatti negativi anche sui consensi del presidente Joe Biden. Secondo un recente sondaggio pubblicato da Ipsos, il tasso di approvazione nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca si aggira intorno al 40 per cento: si tratta del dato più basso dal suo insediamento, e dimostra come gli elettori stiano dedicando meno attenzione alla battaglia per il diritto all’aborto e ai recenti successi dell’amministrazione sul piano legislativo (come l’approvazione del pacchetto anti-inflazione), che finora hanno rappresentato i pilastri della campagna elettorale di Biden e dei candidati democratici. In questo contesto, gli analisti ritengono che i Repubblicani possano riuscire a conquistare ben più dei cinque seggi necessari per riprendere il controllo della Camera dei rappresentanti. Più incerta, invece, è la situazione al Senato, attualmente diviso esattamente alla pari con 50 seggi democratici e 50 repubblicani. (segue) (Was)