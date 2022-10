Usa: elezioni medio termine, per senatore Scott i Repubblicani possono puntare a 55 seggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nella camera alta, tuttavia, sembra che i Democratici stiano perdendo terreno. In molti Stati strategici, come Ohio, Nevada, Wisconsin e Carolina del Nord, ci sono solo tre o quattro punti di scarto a separare i candidati repubblicani e democratici. In Pennsylvania, i sondaggi danno il candidato democratico John Fetterman in vantaggio di circa due punti percentuali rispetto all’avversario repubblicano, Mehmet Oz: un calo importante rispetto al vantaggio del sei per cento registrato a giugno. Gli analisti stanno monitorando con attenzione anche la corsa per il seggio della Georgia, dove il candidato repubblicano, Herschel Walker, è al centro di aspre polemiche riguardanti la sua posizione sull’aborto. L’ex giocatore di football, che durante la sua campagna elettorale ha affermato più volte di essere contrario all’interruzione volontaria della gravidanza senza alcuna eccezione, in passato avrebbe pagato l’aborto di una donna con cui aveva una relazione, dopo essere rimasta incinta di lui. (Was)