Energia: Consiglio europeo, leader europei chiedono piattaforma acquisto congiunto di gas

- I leader europei chiedono al Consiglio europeo e alla Commissione di sottoporre urgentemente misure concrete "sull'acquisto congiunto volontario di gas, ad eccezione dell'aggregazione vincolante della domanda per un volume equivalente al 15 per cento del fabbisogno di stoccaggio, in base alle esigenze nazionali". È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles dopo la discussione su energia e economia. Inoltre, come si legge nelle conclusioni, "viene richiesta l'accelerazione dei negoziati con i partner affidabili per cercare partenariati reciprocamente vantaggiosi, sfruttando il peso collettivo del mercato dell'Unione e facendo pieno uso della piattaforma energetica dell'Ue, aperta anche ai Balcani occidentali e ai tre partner orientali associati". (Beb)