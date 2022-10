Giappone: la Chiesa dell'unificazione ha fatto firmare documenti programmatici a parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due gruppi affiliati alla Chiesa dell'Unificazione hanno tentato di persuadere decine di esponenti del Partito liberaldemocratico (Ldp) a perseguire le politiche promosse dal gruppo religioso, in cambio del sostegno della Chiesa nelle passate tornate elettorali. Lo ha ammesso ieri Hideyuki Teshigawara, responsabile della promozione delle riforme della Chiesa, spiegando che una associazione affiliata, la Federazione per la pace mondiale, ha tentato di convincere parlamentari dell'Ldp a firmare un documento programmatico che incorpora le politiche perseguite dall'organizzazione. Tali politiche paiono per la maggior parte in linea con la piattaforma programmatica del Pld, e includono il perseguimento della riforma della Costituzione pacifista, il rafforzamento delle capacità di sicurezza nazionali e una linea di cautela nei confronti dei matrimoni omosessuali. Fonti vicine alla Chiesa citate dall'agenzia di stampa "Kyodo" affermano che decine di esponenti dell'Ldp sono stati contattati in tutto il Paese, e almeno tre parlamentari del partito, a cominciare da Hiroaki Saito, hanno già ammesso di aver firmato il documento in questione. Ciononostante, il primo ministro giapponese Fumio Kishida si è detto sicuro oggi che tali attività non abbiano influenzato il processo politico del primo partito del Giappone. (segue) (Git)