Energia: leader europei chiedono introduzione corridoio di prezzo dinamico per il gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader europei chiedono al Consiglio europeo e alla Commissione Ue di presentare urgentemente "misure concrete sull'introduzione di un corridoio di prezzo dinamico temporaneo sulle transazioni di gas naturale, per limitare immediatamente gli episodi di prezzi eccessivi del gas". È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles dopo la discussione su energia e economia. Inoltre, i leader Ue chiedono la creazione di "un quadro temporaneo dell'Ue per fissare un tetto al prezzo del gas per la generazione di elettricità, compresa un'analisi dei costi e dei benefici, evitando l'aumento del consumo di gas e affrontando gli impatti finanziari e distributivi e il suo impatto sui flussi al di fuori dei confini dell'Ue. (Beb)