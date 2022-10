Ecuador: Covid, dopo 31 mesi autorità eliminano tutte le restrizioni per l'ingresso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Ecuador hanno eliminato tutte le restrizioni all'ingresso nel Paese adottate nel corso degli ultimi due anni per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus. Lo ha riferito il presidente del Comitato di operazioni di emergenza (Coe), Juan Zapata. Tutte le restrizioni sanitarie per i viaggiatori in arrivo in Ecuador, compreso l'arcipelago delle Galapagos, saranno eliminate a partire dal 20 ottobre 2022. Dopo 31 mesi dall'inizio della pandemia di Covid-19, i turisti in arrivo nel Paese non dovranno più presentare certificati di vaccinazione né tamponi negativi. Zapata ha ribadito che l'allentamento delle misure per prevenire la malattia non significa sancire la fine della pandemia, ma solo il fatto che viene modificata la gestione dell'emergenza sanitaria nel Paese. Le misure sono state adottate a causa del calo dei nuovi contagi, ricoveri e decessi. Dal canto suo il vicepresidente dell'Ecuador dell'Alfredo Borrero ha confermato che il governo acquisirà vaccini bivalenti contro la covid-19 realizzati dalle compagnie statunitensi Pfizer e Moderna. Queste dosi faranno parte del normale programma di vaccinazione dei cittadini ecuadoriani. (Brb)