Italia-Argentina: presidente Fernandez riceve sindaco Gualtieri al margine del summit C40

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato ricevuto giovedì a Buenos Aires dal presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, per una riunione al margine della sua partecipazione al summit C40 per la lotta al cambiamento climatico. Durante l'incontro, tenuto nella casa di governo (Casa Rosada), Gualtieri ha sottolineato "i valori condivisi di giustizia, equità, sostenibilità ambientale e inclusione", e ha espresso "il rafforzato impegno ad approfondire i legami" tra i due Paesi. Nel corso del colloquio il sindaco di Roma ha elogiato "il sostegno alla politica della memoria" portato avanti dal governo argentino in relazione ai crimini della dittatura militare (1976-1983) e ha illustrato a Fernandez la candidatura di Roma all'Expo 2030. "Abbiamo parlato della necessità di un ordine mondiale più giusto ed equilibrato e del fatto che la nostra candidatura all'Expo Roma 2030 mira a incarnare questi valori e che speriamo di avere il sostegno dell'Argentina", ha detto Gualtieri. (segue) (Abu)